Японцы представили новую версию Toyota CH-R

Помимо уникального окраса кузова под сложным названием оттенок Inazuma Sparkling Black Glass Flake кроссоверу достались декоративные элементы, причем, как снаружи, так и внутри. К примеру, салон украшают коричневые вставочки в обивке кресел, бежевая прострочка и комбинированная отделка.

Кроме того, Toyota CH-R обзавелся функцией панорамного обзора с кучей видеокамер, а также увесистым букетом систем безопасности. Продажи нового издания CH-R намечены на конец августа, вот только, увы, не в России, а у себя на родине. Впрочем, при положительном исходе событий, автомобиль может доехать и до нас. Пока же, напомним, питерский завод японской марки пребывает в состоянии простоя, а поставки «живых» машин в дилерские центры временно заморожены.

Впрочем, россияне нашли лазейку для покупки новеньких иномарок их путем ввоза через дружественные страны, включая Армению и Белоруссию.