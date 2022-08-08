Японцы представили новую версию Toyota CH-R

Фото производителя
Вместе с новой приставкой Mode-Nero Safety Plus III компактный кроссовер Toyota CH-R получил и освеженную версию. Автомобиль отличается эксклюзивным темно-коричневым цветом кузова, а также 18-дюймовыми колесными дисками специального дизайна и крутыми диодными фарами с черными элементами. Впрочем, это еще не все новшества маленького «паретника».
Мирон Горин

Помимо уникального окраса кузова под сложным названием оттенок Inazuma Sparkling Black Glass Flake кроссоверу достались декоративные элементы, причем, как снаружи, так и внутри. К примеру, салон украшают коричневые вставочки в обивке кресел, бежевая прострочка и комбинированная отделка.

Кроме того, Toyota CH-R обзавелся функцией панорамного обзора с кучей видеокамер, а также увесистым букетом систем безопасности. Продажи нового издания CH-R намечены на конец августа, вот только, увы, не в России, а у себя на родине. Впрочем, при положительном исходе событий, автомобиль может доехать и до нас. Пока же, напомним, питерский завод японской марки пребывает в состоянии простоя, а поставки «живых» машин в дилерские центры временно заморожены.

Впрочем, россияне нашли лазейку для покупки новеньких иномарок их путем ввоза через дружественные страны, включая Армению и Белоруссию.

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8 августа 2022
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