Почему россияне вдруг стали массово избавляться от премиальных иномарок

Как поделились с «АвтоВзглядом» аналитики «Авто.ру», рост количества объявлений о продаже подержанных люксовых иномарок продолжается с начала 2022 года. Особенно — с середины марта. Вероятно, из-за всем известных событий в стране и мире.

За год на вторичном рынке цены на автомобили премиум-класса возрастом до 5 лет выросли на 57% — в среднем до 6,5 миллионов рублей. А машины в возрасте от 6 до 10 лет подорожали на 37%.

Самыми популярными люксовыми иномарками оказались BMW M5, Mercedes-AMG G-Класс и BMW 6 серии, чуть менее востребованными — Land Rover Range Rover. Аутсайдерами стали Audi A7 и Lexus LX. Лидерами же в сегменте авто старше пяти лет являются Lexus LS, Jaguar XE, Volvo S80, а также Mercedes-Benz S-Класс, Cadillac Escalade и Lexus IS.

По оценкам экспертов портала «АвтоВзгляд», россияне и дальше будут распродавать премиальные машины, так как их обслуживание неприлично дорожает, а запчасти становятся все более дефицитными.