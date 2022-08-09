Ferrari отзывает десятки тысяч суперкаров из-за отсутствия тормозов

Список аварийно-опасных моделей Ferrari довольно внушителен: Scaglietti, LaFerrari, FF, F12 Berlinetta, F60 America, Portofino, 812, 488 Pista, F8 Spider и другие.

Причиной отзыва стал дефект крышки бачка тормозной жидкости, из-за чего в системе может образоваться ваккум, и жидкость может «убежать». Как не сложно догадаться, подобное грозит тем, что автомобиль попросту не остановится. А это — прямой путь к ДТП. Вот вам и ручная сборка и проверенное годами качество!

Напомним, что по причине проблем с тормозами Ferrari уже отзывала свои суперкары. Так, в апреле 2022 года под отзыв попали 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB и 488 Spider, выпущенные в период с марта 2009-го по март 2019 года. Тогда для ремонта приглашались более 10 000 владельцев этих «болидов».