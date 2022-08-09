Цены на подержанные иномарки упали до уровня января

Как рассказали «АвтоВзгляду» аналитики «Авито Авто», проанализировавшие динамику цен на наиболее востребованные у россиян иномарки, средний ценник на чешскую Skoda Octavia в июле составил 1 521 800 рублей. А это на 1,2% ниже по сравнению с январем. Причем спроси на модель вырос на 16,3%.

Средняя стоимость американского Ford Focus в июле снизилась на 0,9% — до 1 020 000 рублей. А покупать этот автомобиль стали чаще на 22,3%.

В ТОП популярных иномарок, чья стоимость упала до значений начала года, попал Kia Rio X-Line. Спрос на пятилетние экземпляры этого «корейца» стал выше на 35,3%. А средний чек составил 1 250 000 рублей.

Помимо прочего, в список моделей с ценой, просевшей до уровня января, вошли Hyundai Solaris и Kia Optima со средней стоимостью 1 159 000 рублей и 1 750 000 рублей соответственно.

Между тем, россияне стали массово избавляться от премиальных иномарок. «Вторичка» завалена никому не нужным «люксом». В причинах такого явления разобрался портал «АвтоВзгляд».