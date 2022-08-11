Перенос производства LADA Vesta обойдется АВТОВАЗу в 1 млрд. рублей

– Источники заложены в инвестиционной программе АВТОВАЗа, несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», касаясь переезда производства LADA Vesta на территорию в Тольятти.

Напомним, что машины семейства LADA Vesta выпускалиcь на заводе «LADA Ижевск» с осени 2015 года. Недавно совет директоров АО «АВТОВАЗ» утвердил решение о переносе производства автомобилей семейства LADA Vesta на основную площадку авогиганта в Тольятти. Для их выпуска планируется переоборудовать линию, на которой ранее велась сборка моделей на платформе B0 — Renault Logan, LADA Largus, LADA Xray. Сообщалось, что запуск производства LADA Vesta в Тольятти запланирован на начало весны 2023 года.

Ранее на территории «LADA Ижевск» состоялась презентация электрической модификации LADA Largus, которую планируется выпускать тут на мощностях, освобождающихся после демонтажа сборочного конвейера LADA Vesta.