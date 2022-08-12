АВТОВАЗ рассказал, когда автомобили LADA вновь получат ABS и ESP

В интервью телеканалу «Россия 24» босс АВТОВАЗа сообщил, что уже в следующем году в автомобилях вновь начнут устанавливать антиблокировочную систему тормозов и систему курсовой стабилизации. Иными словами, производство «облегченных» версий моделей LADA продлится еще несколько месяцев.

Впрочем, блок системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС уже вернулся в вазовские автомобили. Также появились функции, ранее доступные лишь в более навороченных комплектациях LADA.

В общем, АВТОВАЗ довольно быстро восстановился после простоя и проблем, связанных с поставкой компонентов. При этом цены на свои изделия компания не задирает.