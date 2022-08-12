Когда возобновится производство LADA XRAY

Фото: АвтоВзгляд
Я ряде СМИ появилась информация о том, что высокий хетчбэк LADA XRAY больше никогда не вернется на волжский конвейер. Однако слухи оказались преувеличенными. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.
Мирон Горин

Факт остается фактом: сборка псевдокроссовера LADA XRAY «заморожена» до конца года, о чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники. Между тем, решение о дальнейшей судьбе модели руководством отечественного автогиганта пока так и не принято. Официально представители АВТОВАЗА эти сведения не подтверждают, но и не опровергают.

«Мы отказываемся комментировать какие-либо слухи», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе LADA.

Между тем, волжане возобновили выпуск ряда моделей, причем если изначально на рынок вышли упрощенные версии, то сейчас часть систем уже вернулась в перечень штатного оборудования автомобилей. Скажем больше: скоро в машинах вновь появятся подушки безопасности и другие функции, о чем на встрече с журналистами заявил лично глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

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12 августа 2022
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