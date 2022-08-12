Когда возобновится производство LADA XRAY

Факт остается фактом: сборка псевдокроссовера LADA XRAY «заморожена» до конца года, о чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники. Между тем, решение о дальнейшей судьбе модели руководством отечественного автогиганта пока так и не принято. Официально представители АВТОВАЗА эти сведения не подтверждают, но и не опровергают.

«Мы отказываемся комментировать какие-либо слухи», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе LADA.

Между тем, волжане возобновили выпуск ряда моделей, причем если изначально на рынок вышли упрощенные версии, то сейчас часть систем уже вернулась в перечень штатного оборудования автомобилей. Скажем больше: скоро в машинах вновь появятся подушки безопасности и другие функции, о чем на встрече с журналистами заявил лично глава АВТОВАЗа Максим Соколов.