Липецкий завод Yokohama возобновил производство шин для автомобилей

— Компания возобновила работу, налажены поставки каучука. Все сотрудники получают заработную плату в полном объеме,— такое сообщение распространила пресс-служба правительства Липецкой области по итогам встречи губернатора региона Игоря Артамонова с представителями завода Yokohama.

Напомним, что весной текущего года Артамонов предупредил руководство ООО «Йокохама Р. П. З», что если в течении месяца завод не вернется к прежнему режиму работы, выйдя из состояния «приостановки производства», предприятие останется без сотрудников.

Власти пообещали тогда трудоустроить работников шинного предприятия в других фирмах области. Менеджмент завода Yokohama решил возобновить производство, однако сделать это оперативно не удалось, — помешали проблемы с поставками сырья. Судя по всему, на данный момент их удалось решить.