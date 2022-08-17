LADA Granta 2022-го модельного года получила «антихром-пакет»

О том, что «классические» версии LADA Granta лишатся хрома на декоративных кузовных элементах, пишет паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что на Granta Classic образца 2022 года, шильдики на задней части автомобиля, эмблема решетки радиатора, а также X-образные накладки на переднем бампере, теперь будут иметь серую матовую поверхность. Это станет выделять автомобиль, и даже, может быть, сделает его чуть более стильным.

Напомним, что продажи упрощенной LADA Granta начались 16 июня. Седан в базовой комплектации стоит 678 300 рублей, лифтбэк обойдется в 698 300 рублей, а за универсал попросят 705 300 рублей.