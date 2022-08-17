Mazda выкатила новую версию «матрешки»

Если в интерьере обновленной Mazda3 появилась лишь отделка красной кожей и слегка подретушированы элементы декора, то под капотом улучшений куда больше. Так, движок о 2,5 литрах отныне развивает мощность 194 л. с., что на пять «коней» больше, чем раньше. Немного — да, но при этом агрегат стал еще и экономичнее. Словом, вместо бывших 7,8 литров теперь авто поедает не больше 7,6 литров на сотню в смешанном цикле.

А вот мотор объемом 2 литра и вовсе покинул силовую линейку. Иными словами, дешевых версий Mazda3 больше ждать не приходится.

Кстати сказать, японцы на этом не остановились. Помимо прочего, автомобиль получил вариацию Carbon Edition с полным приводом, «антихромом» и колесными дисками, выкрашенными в модный черный цвет. В довесок ко всему, автомобилю достался новый окрас кузова — серый «металлик» с отливом, а также акустика от Bose.

Интересно, а вернется ли «матрешка» на российский рынок? Скрестим пальцы…