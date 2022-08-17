Стартовали продажи новой версии LADA Granta: 11 вариантов исполнения

Вазовская «дочка» — «ВИС-Авто» подготовилась к старту продаж коммерческих версий LADA Granta 2022-го модельного года. Линейка включает в себя целых 11 модификаций с различными компоновками и типами грузового отделения. В частности, открытый борт, удлиненная версия, фургон, «изотермик» и рефрижератор.

«Легкие коммерческие версии LADA Granta 2022 модельного года — самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности, — сообщил порталу 'АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Любая из версий располагает полурамной конструкцией, задней рессорной подвеской, кабиной о паре мест, а грузоподъемность — в зависимости от вариации — составляет от 790 до 915 кг.

Что до техники, то под капотом установлен проверенный опытом движок мощностью 90 «лошадей». Уже в «базе» авто имеет электроусилитель рулевого колеса, блок вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники и бортовой компьютер.