В России представили три новинки от JAC: спецификации и цены

Старший JAC JS6 оборудован единственным движком объемом 1,5 литра мощностью 174 силы. Трансмиссия — на выбор — механическая «шестиступка» или «преселектив».

Из полезного функционала заявлены фронтальные «эйрбеги», датчики давления в шинах, камера заднего вида и парктроники, а также люк с электроприводом.

Что касается лифтбэка JAC J7, то автомобиль 2022-го модельного года получил функцию динамических повторителей поворота, подогрев сидений во всех комплектациях, а также улучшенный интерфейс мультимедийной системы. Под капотом — без сенсаций. Тут по-прежнему трудится 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей 136 л. с. Стоимость модели с вариатором в трансмиссии — от 2 150 000 рублей, с «механикой» — от 2 000 000 в укрепившейся российской валюте.

А вот цены на кроссоверы пока не объявлены. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе JAC, о них мы узнаем не раньше октября. Но ожидается, что дорогими они не будут. Что ж, поживем — увидим.