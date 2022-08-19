В России представили три новинки от JAC: спецификации и цены

Младший «паретник» JAC JS4 получил два силовых агрегата: 1,6-литровый атмосферник о 118 «жеребцах» и топовый 136-сильный мотор с наддувом. Коробки передач — шестискоростная «механика», либо бесступенчатый вариатор.
Среди благ цивилизации в авто имеются климатическая установка, фронтальные и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, 10,25-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного центра, интерактивный щиток приборов, а также парктроники, аудиосистема и полный электропакет.
Не обделен кроссовер и комплексом безопасности. В частности, защитой от ДТП, контролером за нахождением в полосе следования и мониторингом по всему периметру авто.
Старший JAC JS6 оборудован единственным движком объемом 1,5 литра мощностью 174 силы. Трансмиссия — на выбор — механическая «шестиступка» или «преселектив».
Из полезного функционала заявлены фронтальные «эйрбеги», датчики давления в шинах, камера заднего вида и парктроники, а также люк с электроприводом.
Что касается лифтбэка JAC J7, то автомобиль 2022-го модельного года получил функцию динамических повторителей поворота, подогрев сидений во всех комплектациях, а также улучшенный интерфейс мультимедийной системы. Под капотом — без сенсаций. Тут по-прежнему трудится 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей 136 л. с. Стоимость модели с вариатором в трансмиссии — от 2 150 000 рублей, с «механикой» — от 2 000 000 в укрепившейся российской валюте.
А вот цены на кроссоверы пока не объявлены. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе JAC, о них мы узнаем не раньше октября. Но ожидается, что дорогими они не будут. Что ж, поживем — увидим.