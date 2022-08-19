Как решают вопрос с гарантией на автомобили, привезенные по параллельному импорту

Да, прилавки шоу-румов уже вовсю пестрят автомобилями из «Забугорья», начиная от новейшего Kia Sportage и заканчивая статусными Land Rover. Везут иномарки, откуда только можно — вопрос маржи. Помогают постсоветские соседи, Европа и, конечно же, Арабские Эмираты. Богатые комплектации и эксклюзивность на фоне отсутствия машин в официальном стоке свое дело делают. Да и ценники можно найти на «импорт» довольно привлекательные. К примеру, кроссвэн Mitsubishi Xpander продают у нас за 2 250 000 рублей — даже дешевле отечественной Lada Vesta. Хорошие сапоги, надо брать!
Однако без минусов тут, как водится, не обошлось. И, прежде всего, речь идет о заводской гарантии, которой «серыми» путями привезенный автомобиль, естественно, не имеет. Что это значит, объяснять, полагаем, не нужно. Если вкратце, то случись что с автомобилем — чинить придется самому. А вот, где и как — большой вопрос. Впрочем, понимая это, продавцы стали предлагать любопытную услугу — гарантийный сертификат, который никакого отношения к официальным обязательствам автопроизводителя перед клиентами не имеет. Но зато имеет их дилер, реализовавший покупателю такую машину. В рамках подписания договора торговцы обещают обслуживать автомобиль в течение определенного срока. Пока, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «гарантийки» предлагают от 1 года до 2 лет. И ведь действительно: продавцам никто и ничто не мешает по тому же паралелльному импорту ввезти необходимую запчасть и заменить ее усилиями собственных мастеров.
Вот только, работает ли на практике такая гарантия, пока никто не знает. Времени прошло слишком мало, массовых обращений от автовладельцев еще не было. Быть может, на это и рассчитывают бизнесмены, которые через месяц-другой просто пропадут или поменяют юридическое лицо? С другой стороны, договор о гарантийных обязательствах сторон всегда можно проверить у профильных экспертов и юристов.
Хотя, чего греха таить: в России-то и официальная гарантия, данная импортерами и дилерами, «работала» далеко не всегда. Не любят у нас подобные обращения от клиентов и всячески пытаются их «потушить» формулировками из серии «неправильная эксплуатация транспортного средства». А в текущих реалиях, когда поставки авто и компонентов официально заморожены, многие и вовсе говорят, что гарантии больше нет. Как это случилось с клиентурой дилеров Lamborghini, Chevrolet, Ravon и Cadillac. Поэтому относительно действия «неофициальной гарантийки» вопросов все же много больше, чем ответов. Причем из ответов — почти все неутешительные. Но мы же ведь всю жизнь играем в «русскую рулетку», так что, собственно, ничего нового. Авось повезет и не сломается?