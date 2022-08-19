Как решают вопрос с гарантией на автомобили, привезенные по параллельному импорту

Да, прилавки шоу-румов уже вовсю пестрят автомобилями из «Забугорья», начиная от новейшего Kia Sportage и заканчивая статусными Land Rover. Везут иномарки, откуда только можно — вопрос маржи. Помогают постсоветские соседи, Европа и, конечно же, Арабские Эмираты. Богатые комплектации и эксклюзивность на фоне отсутствия машин в официальном стоке свое дело делают. Да и ценники можно найти на «импорт» довольно привлекательные. К примеру, кроссвэн Mitsubishi Xpander продают у нас за 2 250 000 рублей — даже дешевле отечественной Lada Vesta. Хорошие сапоги, надо брать!

Однако без минусов тут, как водится, не обошлось. И, прежде всего, речь идет о заводской гарантии, которой «серыми» путями привезенный автомобиль, естественно, не имеет. Что это значит, объяснять, полагаем, не нужно. Если вкратце, то случись что с автомобилем — чинить придется самому. А вот, где и как — большой вопрос. Впрочем, понимая это, продавцы стали предлагать любопытную услугу — гарантийный сертификат, который никакого отношения к официальным обязательствам автопроизводителя перед клиентами не имеет. Но зато имеет их дилер, реализовавший покупателю такую машину. В рамках подписания договора торговцы обещают обслуживать автомобиль в течение определенного срока. Пока, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «гарантийки» предлагают от 1 года до 2 лет. И ведь действительно: продавцам никто и ничто не мешает по тому же паралелльному импорту ввезти необходимую запчасть и заменить ее усилиями собственных мастеров.