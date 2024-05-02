В России сильно подешевели электромобили Ora

Компания Great Wall, которая в конце 2023 года начала продажи электрокаров Ora на российском рынке, весной 2024-го существенно скорректировала цены на модели в сторону их снижения.

Спрос на хетчбэк Ora 03 оказался ниже ожидаемого, поэтому в компании пошли на логичный шаг и сделали электромобили дешевле. Базовая модель в комплектации Premium теперь стоит 3 499 000 рублей (минус 400 тысяч), а «горячее» исполнение GT оценено в 3 699 000 рублей (минус 300 тысяч). Производитель рассчитывают, что это поможет нарастить продажи, поскольку за январь-март 2024 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано всего 27 экземпляров Ora 03.

Напомним, в России также сертифицирован и более крупный лифтбэк Ora 07, который был показан на автосалоне в Пекине. Но окончательного решения о судьбе модели на российском рынке пока не принято — не исключено, что на фоне низких продаж более дешевой Ora 03, дорогую Ora 07 в страну решат не привозить.