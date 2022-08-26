Mercedes-Benz ищет покупателя для своего завода в Подмосковье

В тендере на приобретение подмосковного заводика Mercedes-Benz участвуют крупнейшие российские дилеры немецкого бренда. Неназванные источники «Коммерсанта» утверждают, что его, с большой вероятностью, может выиграть компания «Автодом». По некоторым данным, речь идет, на самом деле, о более масштабной сделке. Он подразумевает продажу не только сборочного производства Mercedes-Benz в России, но и вообще права дистрибуции автомобилей марки на отечественном рынке.

Напомним, что примерно полтора месяца назад, 11 июля текущего года, портал «АвтоВзгляд» сообщил, что дистрибьюторское подразделение Mercedes-Benz в России, компания «Мерседес-Бенц Рус», скорее всего, будет продана одному из официальных дилеров бренда в нашей стране. Среди претендентов на участие в такой сделке назывались такие дилеры немецкой марки как «Автодом», «Авилон», «Панавто» и «Мейджор». Тогда особо подчеркивалось, что завод в Есипово в сделку не входит. Судя по всему, теперь ситуация изменилась, и Mercedes-Benz AG решил полностью отказаться от непосредственного присутствия в России.