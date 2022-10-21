На КамАЗе секса нет: грузовой автогигант открестился от съемок порно

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, собранный из двух сюжетов. В первом — сотрудники КамАЗа рассказывают о плюсах работы на заводе, а во втором — герои сериала «Мастер», который в прошлом году выпустил сервис Premier, занимаются любовью.

Некий видеомонтажер склеил все так, будто во время секса мужчина замечает по телевизору рекламу о работе на КамАЗе и бросает свою горячую партнершу: «Солнышко, мне на КамАЗ надо». После чего появляется объявление о наборе сотрудников — разумеется, с номерами телефонов завода.

Многие подумали, что это — дело рук КамАЗовских рекрутеров, но нет. Представители компании опровергли свою причастность к созданию ролика, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале. Впрочем, позже оно было удалено.