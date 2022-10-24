Владельцы Exeed в России могут бесплатно переобуться в зимние шины

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До 31 декабря 2022 года владельцы а-ля премиальных китайских кроссоверов Exeed могут бесплатно переобуть свой автомобиль в зимние шины. Впрочем, это не единственная опция, призванная сэкономить на обслуживании «железного коня».
Мирон Горин

Бесплатный шиномонтаж включает в себя мойку колес, балансировку и упаковку летних шин в специальную тару. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрировать онлайн свой визит в технический центр и подтвердить запись по телефону. Согласитесь: удобно и практично.

Между тем, отечественная LADA предлагает своим клиентам бесплатную диагностику по целому ряду сервисных позиций. Аналогичную услугу предлагают некоторые дилеры Renault.

А вот японская Infiniti и вовсе готова бесплатно менять владельцам премиальных Nissan «резину», моторное масло и фильтры в течение трех лет после покупки автомобиля. Правда, не всем и не везде.

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24 октября 2022
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