Владельцы Exeed в России могут бесплатно переобуться в зимние шины

Бесплатный шиномонтаж включает в себя мойку колес, балансировку и упаковку летних шин в специальную тару. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрировать онлайн свой визит в технический центр и подтвердить запись по телефону. Согласитесь: удобно и практично.

Между тем, отечественная LADA предлагает своим клиентам бесплатную диагностику по целому ряду сервисных позиций. Аналогичную услугу предлагают некоторые дилеры Renault.

А вот японская Infiniti и вовсе готова бесплатно менять владельцам премиальных Nissan «резину», моторное масло и фильтры в течение трех лет после покупки автомобиля. Правда, не всем и не везде.