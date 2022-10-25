Kia допускает прекращение продаж новых автомобилей в России

О том, что Kia может полностью свернуть продажи в России, сообщает агентство Bloomberg. Исполнительный вице-президент корейской марки Ву Чжон Чжу объяснил такое решение тем, что в следующем году российский авторынок ждут трудные времена, и это несомненно скажется на результатах продаж новых машин.

Поэтому корейцы могут оставить лишь послепродажное обслуживание тех автомобилей, которые уже проданы в стране, а реализацию новых — свернуть, так как поставки в Россию комплектующих и машин крайне затруднены.

Напомним, что в этом году российский авторынок испытал сильнейшее падение. С января по сентябрь, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), удалось продать 506 661 автомобиль, что на 59,8% меньше чем за тот же период прошлого года. В частности, Kia «пристроила» всего 56 791 машину — корейцы не досчитались 64%.