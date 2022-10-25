Россия будет закупать автокомпоненты в Узбекистане

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, Россия заинтересована в поставках узбекских автокомпонентов на наш рынок. Все пути-дорожки уже освоены. Ведь и до кризиса мы закупали у узбеков запчасти. Скажем, АВТОВАЗ использовал для всенародной LADA Granta блок-фары тамошнего производства.

Сейчас же детали хлынут в нашу страну в куда более ощутимых объемах. Причем сотрудничество не ограничится автомобильной промышленностью. Взаимодействия двух стран также предполагают поставку компонентов для телекоммуникаций, энергетики и агрокомплекса.

Кстати, Узбекистан тепло встретил многотысячные толпы бежавших от мобилизации россиян. Правда, нашим соотечественникам в среднеазиатской стране приходится несладко.