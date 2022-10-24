Почему и как необходимо обкатывать новые шины на автомобиле

Справедливости ради стоит сказать, что даже сами производители нередко говорят о том, что рабочие характеристики шины начинают проявлять себя полностью лишь через несколько недель эксплуатации, причем в довольно активном режиме движения.
К примеру, шипам необходимо закрепиться в посадочных местах резинового слоя на идентичной друг другу глубине. В ходе производства, безусловно, делается все предельно максимальное для того, чтобы «колючки» полноценно закрепились в «резине».
Однако лишь во время движения и при механических нагрузках зубцы смогут должным образом погрузиться в свои колодцы. А если несколько раз на новеньких покрышках затормозить, что называется, в пол, то можно банально остаться без целой россыпи «когтей». Про потерю траектории упоминать не хочется и вовсе…
Именно поэтому не стоит подвергать шины частым пробуксовкам, да и тормозить, как в последний раз тоже не рекомендуется. Для адаптации зимних покрышек лучше держать крейсерскую скорость, в идеале — на асфальте и при температуре не выше 5—7 градусов. Снег уже не поможет покрышкам притереться, а водителю — активно поработать рулем.
Эксперты считают, что 150—250 километров — достаточный пробег для того, чтобы шины вышли на рабочие характеристики. Это характерно и для фрикционных покрышек, имеющих неоднородные образования в верхних слоях, которые местами сокращают доступ кислорода к резиновому составу для достижения оптимальных ходовых характеристик.
Более того: «липучка» часто покрывается защитной пленкой, предотвращающей загрязнение ламелей, но в то же время снижающей свойства цепкости. Обкатка лишит протектор остатков технической смазки, и шина поедет, как говорится, на все деньги.