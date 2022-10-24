Почему и как необходимо обкатывать новые шины на автомобиле

Справедливости ради стоит сказать, что даже сами производители нередко говорят о том, что рабочие характеристики шины начинают проявлять себя полностью лишь через несколько недель эксплуатации, причем в довольно активном режиме движения.

К примеру, шипам необходимо закрепиться в посадочных местах резинового слоя на идентичной друг другу глубине. В ходе производства, безусловно, делается все предельно максимальное для того, чтобы «колючки» полноценно закрепились в «резине».

Однако лишь во время движения и при механических нагрузках зубцы смогут должным образом погрузиться в свои колодцы. А если несколько раз на новеньких покрышках затормозить, что называется, в пол, то можно банально остаться без целой россыпи «когтей». Про потерю траектории упоминать не хочется и вовсе…