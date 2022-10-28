Фотошпионы заглянули в салон BMW M5 нового поколения

Судя по снимкам, «заряженный» седан нового поколения получит фирменный водительский интерфейс iDrive 8. Это можно с уверенностью сказать, глядя на изогнутый экран, который совмещает 12,3-дюймовую панель приборов и 14,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы. Кроме того, хорошо видно усеченный в нижней части руль, компактный селектор трансмиссии и крупную шайбу контроллера iDrive.

Пока неизвестно, когда новинка поступит в продажу, но, по слухам, это может произойти в середине следующего года.