Сын Дениса Мантурова на BMW M8 протаранил автобус в Москве

— Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников автобус покинул место ДТП своим ходом. Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается. Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку, — цитирует Shot заявление представителя молодого человека.

При этом ряд СМИ успели сообщить, что одна из пассажирок автобуса в ходе инцидента все же получила травму руки. Судя по просочившимся в телеграм-каналы кадрам с места происшествия, удар BMW об автобус был достаточно сильным. Что говорит об отнюдь не «пешеходной» скорости транспортных средств в процессе аварии. У M8 г-на Мантурова младшего сильно смят капот, и даже «выстрелили» все подушки безопасности правой стороны салона.

Заметим, что на данный момент официальная рекомендованная розничная цена такого автомобиля составляет порядка 15 млн. рублей. Однако найти ее по этому прайсу «вживую» представляется почти невыполнимой задачей. Зато на сайтах частных объявлений о продаже автомобилей BMW M8 Coupe с минимальным пробегом можно в любой момент приобрести примерно за 25 млн. рублей.