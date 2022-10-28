Производство легковых автомобилей в России рухнуло на 77%

Такие печальные цифры приводит Росстат. Кроме того, Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что выпуск грузовиков в прошлом месяце упал до 11 700 штук. Это на 33,8% меньше, по сравнению с сентябрем 2021 года. А за первые девять месяцев текущего года с конвейеров сошли 103 400 грузовиков (−20,4%).

Из-за кризиса многие западные компании приняли решение покинуть российский рынок и свернуть производство. В связи с этим власти начали обсуждать даже переход заводов в госсобственность.

Из этой затеи ничего хорошего не выйдет, уверен автоэксперт Александр Пикуленко. Выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» он сказал, что пока не видел ни одного бизнес-плана по так называемой «национализации». Непонятно и как это будет реализовано, ведь рынок у нас локальный и очень маленький, поэтому многим компаниям работать здесь не очень выгодно. Господин Пикуленко вспомнил о заводе «Русский Рено», который пережил реальную национализацию и дожил до наших дней. Номенклатура выпускаемой продукции была широка: троллейбусы, грузовики, двигатели. Такой путь, по его мнению, имеет право на существование.

Более подробно о «национализации» и других проблемах автопрома вы можете узнать, посмотрев запись пресс-конференции на портале «АвтоВзгляд».