В России начались продажи обновленной Geely Tugella

Отныне топовой версией кросс-купе стала комплектация Flagship Sport, добавившая автомобилю целый каскад опций комфорта и систем, отвечающих за безопасность.

Кроме того, Geely Tugella получил двухцветный окрас кузова, черный стайлинг-пакет, «двухстволку» выхлопной системы, освеженные колесные диски из легкого сплава, а также перелицованные бамперы и решетку радиатора.

Приятным «обновками» порадует и салон. В частности, проекционным дисплеем и стильным черным потолком.

Стоит добавить, что «Тугелла» — одна из самых популярных моделей в продуктовой линейке Geely на российском рынке. По итогам девяти месяцев было реализовано более 3200 автомобилей. Вероятно, свежая версия кроссовера еще больше освежит покупательский интерес.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже сравнил дореформенный вариант модели с обновленным. Все «фишки» показываем в коротком видеоролике.