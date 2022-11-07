Changan представил лютый рамный внедорожник Lantop

Китайцам, похоже, все равно: то они везут к нам никому не нужные минивэны, то электромобили, то пикапы. Что ж, не будем отбирать у них права на попытки удивить рынок.

Итак, новый внедорожник Changan Lantop получил не только брутальный и агрессивный дизайн, но еще и обилие электроники.

Салон — пятиместный, кабина — двухрядная. Интерьер встречает интерактивной «приборкой» и парой огромных тачскринов. Все круто и современно — не то, что у Mercedes-Benz X-класса, неудачно созданного по лекалам Nissan Navara.

Что до техники, то в движение пикап приводится 2-литровым турбированным мотором о четырех цилиндрах, «выдувающим» 233 л. с., а компанию ему составляет восьмискоростной гидромеханический «автомат» от ZF. Позднее китайцы обещают разбавить силовую линейку дизелем. Привод — полнее некуда: жестко подключаемый.

Продажи на местном рынке начинаются 10 ноября. О сроках появления Changan Lantop в России пока информации нет.