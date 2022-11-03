Почему россияне не будут горевать по ушедшим из России автопроизводителям

Пожалуй, с General Motors и начнем. Американцам уже не впервой бросать на произвол судьбы и дилеров, и клиентов. Еще в 2015 году российским властям следовало бы наказать деньгами крупнейший в мире автоконцерн за «кидалово» многочисленных владельцев массовых моделей Chevrolet и Opel, а также за вышвырнутых на улицу сотрудников завода, сети обслуживания и продаж.
Однако Минпромторг не удосужился подсчитать, сколько недополучил бюджет за счет льготных пошлин на ввоз автокомпонентов, а сколько было потрачено на всякие госпрограммы и субсидирование. В той же Европе за такую «реструктуризацию» GM в свое время «нагнули» на десятки миллионов евро и это без учета дилерских компенсаций.
Мы же либо добрые, либо — дураки. Оттого, собственно, история повторилась. В одночасье Россия лишилась трех моделей Chevrolet, квартета из «проходимцев» Cadillac, а корпоративные сотрудники — работы и денег. Вероятно, лишь последние и взгрустнули от ухода американцев. Впрочем, хорошие кадры не пропадут. А вот доверие населения к заморскому автопрому — еще как! Дорогущие «Кадиллы» да «Шевики» и без того никто не покупал. А потому нет смысла и возвращаться. Зачем вообще было держаться за рынок ради штучных продаж, не знают, скорее всего, даже сами «джиэмовцы». В общем, помянем…
Смехотворными тиражами козыряла у нас и японская марка Infiniti, отчего-то провозгласившая посредственные автомобили Nissan премиальными. «Финик» на наших дорогах — явление такое же «частое», как своевременный приезд ГИБДД на оформление аварии. А потому пускать слезу, пусть даже и скупую, по уходу «Инфинити» из России, откровенно говоря, некому.
Не расстроимся мы и из-за «Форда», который для массового потребителя умер еще в 2019 году, уничтожив любимые нами «Фокусы» и прочие «Мондео». А намедни ушедший восвояси Transit нам не интересен так же, как жителям США — собственный президент. Легкого коммерческого транспорта в России хватает и своего: пусть не всегда сердито, но дешево. Но если не нравятся ГАЗ с УАЗом — найдутся «китайцы»: перечислять их не будем — пусть сначала заплатят за рекламу.
Скандинавская Volvo всячески отрицает слухи о том, что покидает наш рынок, но кадры в российском офисе уже «порезала». Грузовое подразделение, тем временем, уже занялось продажей бизнеса. Когда за ним последует легковое — вопрос времени. В любом случае, от бегства шведской марки, давно принадлежащей китайцам, мы ничего не потеряем. Автомобили хотя и продаются, но не покупаются.
Впрочем, еще хуже обстоят дела у заокеанского Jeep, который вроде бы и есть, но его нет. В общем, его ухода мы не заметим так же, как пропажи Dodge и Chrysler, некогда «свинтивших» из нашей страны. То же самое можно сказать и про японские Suzuki с Subaru, и без того не пользующиеся популярностью у наших соотечественников.
Нам подавай Toyota, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Kia! Вот по этим брендам мы точно будем горевать. Причем даже больше, чем они по нам. И никакой Китай не сможет скрасить своими потугами невосполнимую утрату.