Почему россияне не будут горевать по ушедшим из России автопроизводителям

Пожалуй, с General Motors и начнем. Американцам уже не впервой бросать на произвол судьбы и дилеров, и клиентов. Еще в 2015 году российским властям следовало бы наказать деньгами крупнейший в мире автоконцерн за «кидалово» многочисленных владельцев массовых моделей Chevrolet и Opel, а также за вышвырнутых на улицу сотрудников завода, сети обслуживания и продаж.

Однако Минпромторг не удосужился подсчитать, сколько недополучил бюджет за счет льготных пошлин на ввоз автокомпонентов, а сколько было потрачено на всякие госпрограммы и субсидирование. В той же Европе за такую «реструктуризацию» GM в свое время «нагнули» на десятки миллионов евро и это без учета дилерских компенсаций.

Мы же либо добрые, либо — дураки. Оттого, собственно, история повторилась. В одночасье Россия лишилась трех моделей Chevrolet, квартета из «проходимцев» Cadillac, а корпоративные сотрудники — работы и денег. Вероятно, лишь последние и взгрустнули от ухода американцев. Впрочем, хорошие кадры не пропадут. А вот доверие населения к заморскому автопрому — еще как! Дорогущие «Кадиллы» да «Шевики» и без того никто не покупал. А потому нет смысла и возвращаться. Зачем вообще было держаться за рынок ради штучных продаж, не знают, скорее всего, даже сами «джиэмовцы». В общем, помянем…

Смехотворными тиражами козыряла у нас и японская марка Infiniti, отчего-то провозгласившая посредственные автомобили Nissan премиальными. «Финик» на наших дорогах — явление такое же «частое», как своевременный приезд ГИБДД на оформление аварии. А потому пускать слезу, пусть даже и скупую, по уходу «Инфинити» из России, откровенно говоря, некому.