Китайцы обновили седан Chery Arrizo 5 Plus

В китайском медиа-пространстве появились изображения Arrizo 5 Plus. Судя по тому, что машину даже не стали оклеивать камуфляжной пленкой, разработчики ничего скрывать и не хотели.

Глядя на фото, можно увидеть, что седан получил новую решетку радиатора в стиле Arrizo 5 GT, а «жабры» переднего бампера украсили красными вставками. Что касается салона, то там изменений нет.

Chery Arrizo 5 Plus имеет все шансы появиться в России, ведь его уже привозили к нам в 2021-м, а в начале этого года запатентовали внешность. Недавно седан появился и на презентации модельного ряда Chery для рынка Казахстана. Там 5 Plus фигурировал под названием Arrizo 6. Кстати, экспортный вариант автомобиля так и называется.