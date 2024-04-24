АВТОВАЗ вовсю работает над созданием гибридного кроссовера

Российский автогигант взялся за новые технологии. Причем не электрические, а гибридные — чистокровные «электрички» АВТОВАЗу не без оснований кажутся бесперспективными, а вот гибриды выглядят привлекательным вариантом.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», представитель АВТОВАЗа Александр Виноградов в ходе конференции «Автонет» подтвердил интерес концерна к гибридным технологиям. Более того: в Тольятти уже работают над прототипом полноприводного кроссовера, у которого привод передних колес будет реализован с помощью двигателя внутреннего сгорания, а задних — от отдельного электромотора.

По данным источника ресурса, первый прототип гибридной машины уже построен и испытан, но пока в виде «мула». Носителем перспективных агрегатов выступил серийный внедорожник LADA Niva Travel. Но никакой информации, в каком формате будет реализован (и будет ли вообще) серийный гибрид российской марки и когда можно ждать бензо-электрический SUV из Тольятти, пока нет.