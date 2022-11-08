Ульяновцы представили новую версию УАЗ−469

Первые внедорожники УАЗ−469 сошли с конвейера Ульяновского автозавода 15 декабря 1972 года. И в честь юбилея модель обзавелась откидным бортом, дополнительными складными креслами в багажном отсеке, а также складным мягким тентом с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши. На принадлежность к эксклюзивному изданию указывают фирменные шильдики и индивидуальный порядковый номер.

Среди прочего, кузов и приборная панель юбилейного УАЗ−469 получила окрас «Раптор». Кресла с функцией обогрева изготовлены из экокожи с модной двойной красной строчкой, а потолок украшает стильная черная обивка.

А еще можно доукомплектовать автомобиль силовым обвесом, электрической лебедкой, шноркелем и прочими атрибутами «бездорожной» жизни.

Колеса автомобиля обуты в грязевые шины BF-Goodrich АТ, а в движение он приводится 112-сильным бензиновым двигателем вкупе с пятискоростной «механикой». Мосты — «Спайсер», привод — подключаемый полный с блокировкой дифференциала.

Примечательно, что будущие владельцы могут заказать новинку непосредственно с завода, избегая всевозможных дилерских наценок, а также выбрать порядковый номер спецсерии. Соответствующий шильдик будет красоваться на кузове авто и отображен в VIN-коде.