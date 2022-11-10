АВТОВАЗ улучшит качество деталей двигателя

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Волжский автогигант проведет модернизацию точек контроля на литейном производстве. Там где выпускают заготовки для блоков двигателей. Это позволит повысить уровень качества выпускаемых на заводе моторов, объемом 1,6 и 1,7 л.
Виктор Васильев

Исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов в составе группы профильных руководителей и директоров посетил производство чугунного литья и поковок. Об этом сообщает Viber-канал «На заводе».

Металлургия традиционно остается одним из самых ответственных участков работы автогиганта. Производство металлов, а также заготовок, деталей и узлов — важнейшие задачи, которые должны выполняться на самом высоком уровне.

Модернизация на линии сдачи блока цилиндров позволит дополнительно повысить уровень качества выпускаемых силовых агрегатов. Напомним, что АВТОВАЗ производит четырехцилиндровые «восьмиклапанники» объемом 1,6 и 1,7 л, которые работают под капотами переднеприводных моделей LADA и внедорожников «Нива» соответственно.

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10 ноября 2022
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