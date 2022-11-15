Chery Arrizo 6 Pro привезут в Россию

Свежую информацию о китайской новинке сообщил один из официальных представителей Chery. На вопрос подписчика в соцсети «Вконтакте» о возможности появления в России Arrizo 6 Pro он ответил, что автомобиль «будет, но в обличии Omoda». Значит, модель может получить несколько иной передний бампер и логотип. Напомним, что Arrizo 6 Pro — экспортное название Arrizo 5 Plus, а этот седан уже зарегистрирован в базе Роспатента.

Длина, ширина и высота «шестерки» составляют 4680x1825x1490 мм соответственно. А размер колесной базы равен 2670 мм. На выбор предлагают два мотора: 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 116 сил и наддувный мотор мощностью 156 л. с. Оба агрегата работают вместе с вариатором.