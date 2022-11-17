АВТОВАЗ создаст новые модели с полным приводом

О том, что под брендом LADA начнут выпускать новых «железных коней» с полным приводом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на президента компании Максима Соколова.

Топ-менеджер рассказал, что такие автомобили просто необходимы нашему автопрому в целом и АВТОВАЗу в частности. Однако разработка машин — дело небыстрое. Легковушки с колесной формулой 4x4 появятся у LADA не раньше, чем через 3—4 года. При этом на инжиниринг может быть потрачено 30 млрд. рублей.

Напомним, что опыт создания автомобилей повышенной проходимости у заводчан есть. Например, в 2007 году на Московском автосалоне представили прототип LADA Kalina 4WD.