АВТОВАЗ создаст новые модели с полным приводом

Фото: АВТОВАЗ
Автогигант из Тольятти намерен расширить свой модельный ряд за счет новых автомобилей с полным приводом. Такие шаги способны укрепить лидирующее положение компании на российском рынке.
Виктор Васильев

О том, что под брендом LADA начнут выпускать новых «железных коней» с полным приводом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на президента компании Максима Соколова.

Топ-менеджер рассказал, что такие автомобили просто необходимы нашему автопрому в целом и АВТОВАЗу в частности. Однако разработка машин — дело небыстрое. Легковушки с колесной формулой 4x4 появятся у LADA не раньше, чем через 3—4 года. При этом на инжиниринг может быть потрачено 30 млрд. рублей.

Напомним, что опыт создания автомобилей повышенной проходимости у заводчан есть. Например, в 2007 году на Московском автосалоне представили прототип LADA Kalina 4WD.

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17 ноября 2022
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