Новая LADA Vesta NG появилась у дилеров

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в дилерском центре «Техинком», автомобили доступны с безальтернативным 113-сильным двигателем о шестнадцати клапанах вкупе с бесступенчатой коробкой передач.
Всего на складских площадках — около 150 машин.
Модернизированные «фасад», задняя часть и колесные диски — не единственное, что досталось «Весте» в ходе обновления. Оптика получила диоды, а салон — перелицованные интерьер. Вот только новомодный планшет мультимедийного комплекса пока в машине не прижился. Вероятно, он наравне с расширенным опционом и дополнительными модификациями появится не раньше февраля. Причем львиная доля электронных составляющих будет уже made in China.
Тем временем, некоторые дилеры стали скрывать наличие LADA Vesta от потребителей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, для чего.