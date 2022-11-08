Новая LADA Vesta NG появилась у дилеров

Модернизированные «фасад», задняя часть и колесные диски — не единственное, что досталось «Весте» в ходе обновления. Оптика получила диоды, а салон — перелицованные интерьер. Вот только новомодный планшет мультимедийного комплекса пока в машине не прижился. Вероятно, он наравне с расширенным опционом и дополнительными модификациями появится не раньше февраля. Причем львиная доля электронных составляющих будет уже made in China.

Тем временем, некоторые дилеры стали скрывать наличие LADA Vesta от потребителей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, для чего.