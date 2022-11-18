Geely поможет Польше создать свой первый в истории кроссовер

Компания ElectroMobility Poland не без поддержки польского правительства освоит проверенную опытом архитектуру SEA от китайской Geely. Новые электромобили выйдут на европейский рынок под маркой Izera. Первой ласточкой окажется компактный кроссовер EMP, позднее продуктовую линейку пополнят хетчбэк и универсал С-класса.

К слову, на этой же «тележке» уже выпускаются модели «поднебесного» премиум-бренда Zeekr, принадлежащего Geely, и немецкого Smart, имеющего с китайцами совместное предприятие.

Напомним, что архитектура SEA была разработана Geely в Европе и Китае. Платформа, созданная специально для электрокаров, масштабируется от небольших автомобилей сегмента A до класса E, а также более крупного комтранса. К примеру, колесная база может «растягиваться» от 1800 мм до 3300 мм — в зависимости от требований производства.

Электромобили ElectroMobility Poland станут первыми в Польше серийными машинами на электрической тяге, став отправной точкой для полного перехода страны на экологически чистый вид транспорта. Во всяком случае, об этом заявили местные власти. Что ж, пусть попробуют, а китайцы с радостью им в этом помогут.