Стартовали продажи электрического кроссовера Evolute i-Joy

Под личиной Evolute i-Joy скрывается китайский электромобиль Dongfeng Fengon. Однако «кроссоверный» в нем — лишь формат кузова. Полного привода на предусмотрено, ведущие — только передние колеса. Сообщается, что их приводит в движение 163-сильный электромотор. Декларируется также, что батарея емкостью 53 кВтч обеспечивает машине запас хода в 410 километров без подзарядки. Цена Evolute i-Joy установлена на уровне 3,4 млн. рублей.

В октябре на российский рынок вышел электрический седан Evolute i-Pro — перелицованный Dongfeng Aeolus E70. Он оснащен точно таким же как у i-Joy мотором и батареей, но стоит чуть дешевле — 3 млн. рублей. Известно, что в планах «Моторинвеста» — расширение гаммы собираемых в России китайских «электричек». Вслед за седаном i-Pro и «кроссом» i-Joy на российский рынок должны выйти минивэн i-Van и купе-кроссовер i-Jet.