О чем кричат нам жесткие госпроверки остановленного завода Toyota в Санкт-Петербурге

Несколько дней назад отечественные СМИ, периодически включающие режим бега на месте из-за отсутствия животрепещущей внутриэкономической повестки, наконец-то возбудились и закипели. На завод Toyota в Шушарах, который давно уже объявил о приостановке работы и проходит в настоящее время процедуру консервации, орлами и соколами налетели представители сразу нескольких государственных служб — прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП «НАМИ», налоговой и трудовой инспекции.

Пошумев, поворчав, пофантазировав насчет истинных причин столь представительного визита компетентных органов на безвременно скончавшийся завод, СМИ вскоре успокоились, поскольку никакой жареной информации им выудить из собственных источников не удалось, а пресс-служба компании отделалась невнятным сообщением: «На заводе проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности».

Что бы ни затевали в Шушарах сотрудники НАМИ вкупе с силовиками, это останется тайной за семьи печатями ровно до того времени, когда им будет благоугодно раскрыть свои карты. Впрочем, что бы они ни скрывали, абсолютно никакого интереса для широких масс это не представляет.