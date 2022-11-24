Почему конвейер возрожденного завода «Москвич» пришлось запускать два раза

Утренний Мантуров, по данным ТАСС, пообещал стране в 2025 году выпустить 25 000 «Москвичей», а вечерний поднатужился и замахнулся на выпуск 120 000 «Москвичей», чем всколыхнул воспоминания старожилов и исторические ассоциации. Дело в том, что на Сукином болоте не принято всплывать, здесь принято медленно тонуть даже в отсутствие трясины, двигаясь по историческим граблям.

Начинал завод на Сукином болоте с отверточной сборки небольших партий Ford-A, затем продолжил свою деятельность копированием Ford Prefect, после чего долго докручивал и допиливал на конвейере Opel Kadett. Вершиной производства стал тираж в 120 000 автомобилей собственной конструкции М−412. Вечерний Мантуров, пообещав на Сукином болоте такой же тираж, совместил две исторические страницы предприятия: отверточную сборку и производственный максимум, тем самым непроизвольно запустив привычный сценарий проклятого места и вернув к событиям 1999 года, когда в этих цехах «Автофрамос» прикручивал колеса к турецкой Renault−19.

От той поры на месте остались подкатные тележки и стремянка в углу. На запуске производства тележки фигурировали вновь. На них рабочие таскали кузова, имитируя работу. Для достоверности рядышком разложили заднюю подвеску, двигатели, выпускные системы, коробки и один раз пронесли перед паркетным телеоператором рулевую рейку. Сценарий, предназначенный для утреннего Мантурова, не подходил для вечерней тематической прессы, изрядно повидавшей еще и не такие спектакли.