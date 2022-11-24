Почему конвейер возрожденного завода «Москвич» пришлось запускать два раза

Утренний Мантуров, по данным ТАСС, пообещал стране в 2025 году выпустить 25 000 «Москвичей», а вечерний поднатужился и замахнулся на выпуск 120 000 «Москвичей», чем всколыхнул воспоминания старожилов и исторические ассоциации. Дело в том, что на Сукином болоте не принято всплывать, здесь принято медленно тонуть даже в отсутствие трясины, двигаясь по историческим граблям.
Начинал завод на Сукином болоте с отверточной сборки небольших партий Ford-A, затем продолжил свою деятельность копированием Ford Prefect, после чего долго докручивал и допиливал на конвейере Opel Kadett. Вершиной производства стал тираж в 120 000 автомобилей собственной конструкции М−412. Вечерний Мантуров, пообещав на Сукином болоте такой же тираж, совместил две исторические страницы предприятия: отверточную сборку и производственный максимум, тем самым непроизвольно запустив привычный сценарий проклятого места и вернув к событиям 1999 года, когда в этих цехах «Автофрамос» прикручивал колеса к турецкой Renault−19.
От той поры на месте остались подкатные тележки и стремянка в углу. На запуске производства тележки фигурировали вновь. На них рабочие таскали кузова, имитируя работу. Для достоверности рядышком разложили заднюю подвеску, двигатели, выпускные системы, коробки и один раз пронесли перед паркетным телеоператором рулевую рейку. Сценарий, предназначенный для утреннего Мантурова, не подходил для вечерней тематической прессы, изрядно повидавшей еще и не такие спектакли.
Нелепых китайских переднеприводных автомобилей JAC JS4 ждали не меньше трех штук, включая один электрический. Про электромобили говорил утренний Мантуров, но все машины в цеху оказались бензиновые, а электрическая застряла на таможне и обещана к концу года.
Единственная цифра, совпавшая на обоих стартах производства и без изменения дождавшаяся вечера — количество рабочих. Чтобы выпускать русскими компетенциями при отечественном топ-менеджменте 120 000 китайских машин в год, на Сукином болоте потребуется 40 000 человек. Завод Renault на этом месте выпускал 183 000 машин силами 4500 человек. Помимо них будет набор персонала в транспортно-логистический центр «Печатники». Когда тут работали французы, собиравшие комплектующие со всего мира, им подобный хаб не требовался. А московскому правительству он оказался необходим, что обещает шикарное освоение дополнительного бюджета.
Сертифицировали китайский JAC для русского рынка в Беларуси, поскольку на московском заводе пока не нашлось людей, способных ответить на вопросы о конструкции и технологиях. Нашлись только умельцы по колесным гайкам и заклеиванию китайского VIN под лобовым стеклом. А российского VIN у готовой машины с логотипом «Москвич» пока нет.
Помимо генерального директора завода «Москвич» Дмитрия Пронина, ничего не знающего про автомобильное производство, присматривать за освоением бюджета (на сегодня это пять миллиардов рублей) будет заместитель генерального директора КамАЗа по легковым машинам Александр Мигаль. Он долго работал в московском офисе GM, затем в московском офисе Peugeot-Citroёn, а предыдущим местом его работы был московский офис Kia. Любопытно, как топ-менеджер проявит себя здесь.
…Советский завод «Москвич» умер потому, что его автомобили оказались не нужны потребителям, рабочим и мэрии. Сейчас он возрожден только потому, что понадобился исключительно мэрии.