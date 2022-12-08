Китайская Voyah объявила о сроках премьеры флагманского седана

Новая модель, получившая благозвучное для российского слуха название Zhuiguang, построена на модульной платформе Dongfeng Motor — «ESSA+SOA». Длина авто составит 5088 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1515 мм. Колесная база — 3000 мм. Zhuiguang (так и хочется повторять это название!) будет приводиться в движение двумя электродвигателями. Мотор задней оси выдает 292 л. с., а его переднеприводный собрат чуть скромнее — 218 л. с. Максимальная скорость седана — 210 км/ч.

Каковы шансы на проникновение этого автомобиля в Россию? С учетом мощного напора китайского автопрома на отечественный рынок, портал «АвтоВзгляд» ожидает появление машины у дилеров уже в следующем году. Правда, необходимо что-то сделать с ее названием. Ведь не все смогут с гордостью и не покраснев ответить на вопрос о модели своего железного коня, если он называется Zhuiguang. И, может быть, во время презентации озвучат и альтернативное международное название китайского седана.