В Россию приехали премиальные «китайцы» под маркой Voyah

Факт: блистательная новинка рассчитана исключительно на нишевую аудиторию, готовую выкладывать немалые деньги за «зеленый» автомобиль с тяговой батареей на 103 кВт*ч и парой электродвижков, выдающих в сумме без малого 500 л. с. Согласитесь: довольно внушительный показатель. Причем без дополнительной зарядки Voyah Free способен преодолеть свыше 500 километров пути, а его пиковая скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.

Вероятно, позднее гамму Voyah Free пополнят и другие модификации, менее производительные и даже гибридные. Кроме того, в линейке бренда есть и электроминивэн, признанный одним из самых шустрых на планете в своем сегменте.