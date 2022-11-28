В Россию приехали премиальные «китайцы» под маркой Voyah

Первопроходцем стал электрический кроссовер Voyah Free, причем в самой роскошной версии Long Range. Это продукт все той же китайской DFM, но для привилегированной аудитории. Иными словами, модель сильно отличается от известных русскому человеку поделок Dongfeng, вроде кроссовера АХ7 и семиместного 580. Как по качеству, так и по начинке. Да, разумеется, и по цене. Ее, правда, «Моторинвест» официально пока не озвучил, но по собственным данным портала «АвтоВзгляд», дешевле 7 000 000 рублей полноприводный электропаркетник не окажется.
Факт: блистательная новинка рассчитана исключительно на нишевую аудиторию, готовую выкладывать немалые деньги за «зеленый» автомобиль с тяговой батареей на 103 кВт*ч и парой электродвижков, выдающих в сумме без малого 500 л. с. Согласитесь: довольно внушительный показатель. Причем без дополнительной зарядки Voyah Free способен преодолеть свыше 500 километров пути, а его пиковая скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.
Вероятно, позднее гамму Voyah Free пополнят и другие модификации, менее производительные и даже гибридные. Кроме того, в линейке бренда есть и электроминивэн, признанный одним из самых шустрых на планете в своем сегменте.