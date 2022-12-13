Самый старый модельный ряд в мире — у LADA и Tesla

В рамках исследования специалисты рассмотрели 705 моделей, которые выпускают 27 автопроизводителей. Средний возраст тех или иных машин рассчитывался со дня их официальных премьер, а рестайлинги и обновления в счет не брали.

Получилось, что самый старый модельный ряд у LADA. Его средний возраст составил 18,9 года. Это не удивило, ведь в настоящее время завод выпускает семейство Granta, а также две «Нивы» — Legend и Travel. Их сложно назвать новыми разработками. Что касается «Весты», то она появилась в далеком 2015 году. Сейчас мы ждем возобновления производства седана и универсала.

Американская Tesla заняла второе место со средним показателем 7,8 года. В ее модельный ряд входят четыре электрокара. Последнюю «электричку» показали в марте 2019-го. А Mahindra продает некоторые машины, вышедшие в свет еще в начале двухтысячных.

В список производителей с самым свежим модельным рядом попала Isuzu, а также две китайские компании — Xpeng и NIO.