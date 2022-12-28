К дилерам поступили автомобили возрожденного бренда «Москвич»

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Судя по всему, стол заказов на модели исконно русского бренда «Москвич» в своем новом амплуа можно считать открытым. Во всяком случае, отгрузка автомобилей уже началась в одиннадцать дилерских центров страны.
Мирон Горин

«Москвич 3», укомплектованный 150-сильным турбированным мотором и механической коробкой передач, выйдет будущему владельцу в 1 970 000 рублей. Доплата за вариатор составит менее 100 000 «деревянных».

Уже по умолчанию автомобиль оборудован системой кондиционирования, люком в крыше, датчиками давления и температуры в шинах, мультимедийно-развлекательным комплексом с Bluetooth и монитором диагональю 10,25 дюймов. Вот только на регулировку рулевого колеса по вылету и обогрев кресел пока, увы, рассчитывать не приходится.

Что касается электрической версии перелицованного в «Москвич 3е» китайского кроссовера JAC JS4, то паркетник с электродвижком о 68 «скакунах» попросит за себя целых 3 500 000 рублей.

Впрочем, вряд ли свежеиспеченный электрокар станет пользоваться массовым спросом у нашего брата. А вот для покатушек в каршеринге или такси он придется весьма кстати. Не все ж русскому человеку молиться на заокеанскую Tesla…

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28 декабря 2022
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