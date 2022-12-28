Мантуров анонсировал возобновление производства автомобилей на российском заводе Toyota

— Решение по дальнейшей судьбе завода Toyota «на выходе». После остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас Минпромторг совместно с петербуржским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято, — заявил Мантуров.

Он также сообщил ТАСС, что Toyota, по-видимому, не планирует в будущем возвращать себе предприятие. Напомним, что в сентябре 2022 года Toyota объявила об окончательном закрытии своего сборочного предприятия в Санкт-Петербурге. Ранее оно выпускало модели Camry и RAV4.

После консервации завода у петербуржских правоохранителей возникли настолько животрепещущие вопросы к японцам, что в конце ноября они заявились на производственную площадку с обыском в сопровождении полицейского спецназа. О причинах и результатах той силовой акции доподлинно не известно до сих пор. Точно так же нет ответа на вопрос: кто из российских или китайских автопроизводителей теоретически мог бы взять под свое крыло бывший завод Toyota. Поскольку сейчас в России наблюдается явный переизбыток фактически брошенных автосборочных производств.