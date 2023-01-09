Какие автомобили чаще всего покупают россияне через интернет

Ожидаемо лидером по числу сделок онлайн в минувшем году стала Москва. По сравнению с 2021 годом в Первопрестольной спрос на покупку автомобилей через интернет вырос на 7%. По информации сервиса «СберАвто», самыми популярными иномарками оказались Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus, Skoda Octavia и Hyundai Creta. Средний чек составил 1 395 000 рублей.

Стоит отметить, что 10% от общего объема онлайн заказов в столице приходится на автомобили китайских марок. Пальму первенства среди них завоевал бренд Chery.

В Санкт-Петербурге чаще всего с виртуальной витрины забирали Volkswagen Polo, Ford Focus и отечественную LADA Granta. Средний прайс — 980 000 рублей.

Спрос на онлайн покупки вырос на 18% в Казани, а в целом по Татарстану — на 29%. Еще больше — на 70% — в Башкирии.

Активно развиваются онлайн продажи и в Екатеринбурге, где через сеть приобретают Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Средняя стоимость авто тут составила 990 000 рублей.