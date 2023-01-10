Появились первые изображения новейшей брутальной модели Chery Tiggo TJ−1

Chery решила выпустить первый в своей истории «крутой внедорожник». По крайней мере, внешне новинка будет выглядеть как настоящий покоритель пересеченной местности. Новую модель под пока еще условным названием Tiggo TJ−1 планируется представить публике в апреле на Шанхайском автосалоне. Тогда же, судя по всему, объявят и ее «рыночное» имя.

На данный же момент в китайской прессе уже начали публиковать тизеры будущего «внедорожника» от Chery. «Кубический» форм-фактор кузова, мощные некорашенные бампера, выраженные расширители колесных арок, имитации буксировочных крюков — все во внешности TJ−1 работает на создание имиджа брутального «джипа». Также сообщается о наличии у будущей модели выдвижных дверных ручек в духе RR Velar, заднего спойлера и рейлингов на крыше. Что подразумевает «замах» на некую премиальность модели.

Уже известно, что Chery Tiggo TJ−1 вооружат гибридной силовой установкой типа PHEV, включающей 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор. Мощность агрегата пока не афишируется. Он будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Не исключено, что это будет «робот». Базовая версия TJ−1 получит передний привод, а топовые — полный. Ожидается, что после весеннего дебюта в Шанхае Chery Tiggo TJ−1 появится на китайском рынке в июле 2023 года. Существует высокая вероятность, что автомобиль в конце концов появится и в России, чтобы конкурировать с уже готовой к старту продаж на российском рынке моделью Tank 300.