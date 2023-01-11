КамАЗ провел тестовые испытания «антисанкционного» электробуса

Ранее, у автобуса был электропортальный мост производства ZF, система управления Continental, пантограф Schunk и ряд других узлов от европейских компаний. Теперь производитель подготовил «импортозамещенную» версию, которая появится на улицах городов с началом февраля.

Отныне, вместо продукции ZF на машине установлен аналог от китайского бренда Hande. А скоро мосты будут полностью российского производства. Над отечественной версией уже работают специалисты МГТУ имени Баумана. Удалось заменить и другие важные агрегаты.

В ближайшем тендере, который проведут московские власти, примет участие именно такой «антисанкционный» электробус.