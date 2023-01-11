Китайские автомобили в России в 2022 году подорожали сильнее прочих марок

— Сильнее всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely. Авто бренда LADA прибавили в цене меньше прочих марок, — считают эксперты банка «Открытие», обобщившие данные по динамике средних цен за 2022 год на самые популярные новые автомобили российского рынка.

Рекордную жадность продемонстрировала Chery. Ее кроссовер Tiggo 8 Pro Max подорожал за год на 73,4% — на 1,6 миллиона рублей! При том, что курс российского рубля за это время глобально снизился. В деле «раздевания» российского потребителя, оказавшегося в условиях тотального дефицита новых машин на рынке, «засветились» и такие китайские модели как Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, а также Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray. Их розничные цены выросли на 43%−60%. Параллельно сильно подорожали Changan CS75FL (на 24,8%) и Haval Jolion (на 31,3%). Среди лидеров подорожания отметились и «корейцы». В частности цены на кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Seltos увеличились за год на 29,3% и 30,6% соответственно.

Что касается отечественных марок авто, то LADA Vesta за 2022 год подорожала на 23,7%, а УАЗ «Патриот» — на 25,1%. В меньшей степени в ушедшем году росли цены на две технически самые древние модели АВТОВАЗа — LADA Niva Travel и LADA Granta. Средняя цена тольяттинского внедорожника с января 2022-го выросла на 10,9% до 1,08 млн. рублей, а Granta теперь обходится в 829 000 рублей, подорожав на 11,1%, сообщает РИА Новости.