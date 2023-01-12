АВТОВАЗ выступил за резкий рост цен на все новые авто

Так, глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил повысить ставку утилизационного сбора. Естественно, с благой целью защитить внутренний рынок от наплыва «непонятных» китайских производителей, которые активно захватывают освободившиеся производственные площадки для крупноузловой сборки своих авто. По мнению г-на Соколова, это создает риски для отечественных автостроителей в сегменте легкового транспорта. Мы понимаем, что речь идет исключительно о тольяттинском автогиганте. Но как показывает исторический опыт, никогда еще попытки защитить АВТОВАЗ от конкуренции со стороны импортного автопрома с использованием административных мер не шла на пользу потребителям.

Сейчас утильсбор для легковых машин рассчитывается по простой формуле. Базовая ставка в 20 000 рублей умножается на коэффициент, зависящий от объема двигателя и его мощности. Например, для конкурентов АВТОВАЗа величина утилизационного сбора составляет почти 180 000 рублей. И возникает вопрос, до какой суммы топ-менеджер хочет увеличить стоимость утилизации авто, чтобы это привело к замедлению экспансии китайского автопрома на российский рынок и как это скажется на конечной стоимости тольяттинской продукции?