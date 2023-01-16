Названы сроки появления в России нового кроссовера Geely Monjaro

Изначально новинку китайцы обещали явить россиянам в 2022 году, но из-за всем известных событий в стране и мире дебют был вынужденно отложен.

Как некогда заявил генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский, кроссовер Geely Monjaro, который пропишется на мощностях белорусского предприятия, появится в продаже в 2023 году. Теперь же дилеры сообщили более детальные сроки начала продаж: по информации наших коллег из издания «Китайские автомобили», стол заказов на автомобиль откроется в марте-апреле. Примечательно, что официальное представительство бренда о дате запуска модели на рынок и вовсе отмалчивается.

Стоит напомнить, что в шоу-румы «Монжаро» поступит с безальтернативным турбированным мотором о 238 «жеребцах», знакомым нам по кросс-купе Geely Tugella. А компанию движку составит восьмискоростной гидромеханический «автомат», распределяющий мощность на обе оси.

По умолчанию кроссовер оснащен полным электропакетом, диодной оптикой, интерактивным щитком приборов и 12,3-дюймовым тачпадом мультимедийно-развлекательного комплекса, а также широким спектром продвинутых вспомогательных ассистентов.