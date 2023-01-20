Судебная тяжба вынудила Toyota возобновить поставки запчастей в Россию

Весной прошлого года Toyota приостановила свою деятельность в России, ссылаясь на политические обстоятельства и жуткие проблемы с логистикой. Между тем на большую часть запчастей для Toyota и Lexus санкции не действовали тогда так же, как не действуют и сейчас. Пытаясь защитить права многочисленных российских владельцев японских машин, ОПИ и Роспотребнадзор обратились с иском в суд против бездействия российского отделения бренда.

«Отбиваясь» от претензий, ООО «Тойота Мотор» предоставило суду письменное заявление. В нем говорится, что оно прилагает все усилия, чтобы обеспечить функционирование российской дилерской сети Toyota и Lexus, а также соблюсти интересы отечественных автовладельцев. Кроме того, ООО «Тойота Мотор» заявило в суде о начале самостоятельного импорта запчастей и комплектующих в Россию. В качестве доказательства этого представители компании предъявили соответствующие таможенные документы. Судебное заседание, о котором идет речь, состоялось в середине декабря 2022 года, сообщают «Известия».