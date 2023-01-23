АВТОВАЗ снова упрощает LADA Granta

Текущий модельный ряд компании, по сути, состоит только из Niva и Granta. Хотя и в 2023 году волжане обещают нам целую россыпь новинок, включая перезапуск уже известных моделей.

В распоряжении портала «АвтоВзгляд» появилась информация о том, что АВТОВАЗ рассматривает возможность отказа от установки на LADA Granta электроусилителя. По крайней мере, по словам директора автогиганта по коммуникациям Сергея Ильинского, «вариант прорабатывается».

Это может потребовать дополнительной сертификации упрощенного авто. Но поскольку ФГУП НАМИ является не только собственником АВТОВАЗа, но и единственным органом, ответственным за сертификацию авто, проблем с этим точно не будет. Любопытно, как это скажется на цене машины и будет ли техническая возможность впоследствии дооснастить авто ЭУР после того, как они все-таки появятся. Сейчас цены на бюджетный седан начинаются от 678 300 рублей.